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20 октября, 20:10

M24.RU

Выходные в кинопарке "Москино" прошли под звуки джаза

Выходные в кинопарке "Москино" прошли под звуки джаза

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19 и 20 октября в кинопарке "Москино" прошли джазовые выходные. На площадках кинопарка выступали известные джазовые группы и молодые музыканты, танцоры-степисты и уличные барабанщики.

Помимо музыки, гостей кинопарка ждали мастер-классы по танцам прошлого века и выставка ретроавтомобилей. Все желающие могли почувствовать себя героями фильмов "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Человек с бульвара Капуцинов".

Что можно было увидеть, услышать и попробовать в кинопарке "Москино" – в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

культурагородвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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