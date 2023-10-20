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20 октября, 08:00

Культура

В российский прокат вышел комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе"

В российский прокат вышел комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе"

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В российский прокат вышел комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" с Джоном Синой. В центре сюжета находится бывший спецназовец, который после неудачной карьеры военного устраивается в офис.

Но вдруг ему предлагают стать телохранителем журналистки в опасной командировке за весьма приличное вознаграждение. В фильме есть драки, погони, взрывы и понятный юмор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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