В российский прокат вышел комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе" с Джоном Синой. В центре сюжета находится бывший спецназовец, который после неудачной карьеры военного устраивается в офис.

Но вдруг ему предлагают стать телохранителем журналистки в опасной командировке за весьма приличное вознаграждение. В фильме есть драки, погони, взрывы и понятный юмор.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.