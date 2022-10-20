В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера драмы "Герда"

В онлайн-кинотеатре IVI состоялось несколько премьер. Среди них – драма "Герда" от режиссера Натальи Кудряшовой.

В центре сюжета девушка, которая вынуждена вести двойную жизнь. По ночам она танцовщица стриптиза Герда, а днем примерная студентка Лера.

Родители девушки разошлись, и больная мать тяжело переживает разрыв. Жизнь героини и окружающих ее людей полна безысходности. Лера бежит от суровой реальности, чтобы освободиться, она погружается в мир странных снов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.