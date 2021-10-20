У Театра Станиславского и Немировича-Данченко собралась большая очередь

Большая очередь собралась у Театра Станиславского и Немировича-Данченко. Люди пришли на генеральный прогон "Ромео и Джульетты" Константина Богомолова.

Премьера постановки намечена на вечер четверга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.