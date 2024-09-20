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20 сентября, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 20 сентября

Москвичам представили культурную афишу на 20 сентября

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 20 сентября. В программу мероприятий вошли выставка, фестиваль, балет и спектакль. Так, в "Зарядье" можно посмотреть экспозицию, посвященную режиссеру Владимиру Меньшову, а ДК "ГЭС-2" 20 сентября запускает первый кинофестиваль.

Кроме того, в Доме Музыки покажут балет "Жизель", а в концертном зале "Дворец на Яузе" состоится премьера спектакля "Как Фауст ослеп" в исполнении артистов театра "Сатирикон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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