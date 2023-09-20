Пилотный проект по содействию организации киносъемок запустят в столице

Пилотный проект по содействию организации кино- и телесъемок запускают в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Для участников процесса сделают единую городскую цифровую киноплатформу. Там смогут взаимодействовать компании из области кинематографа, телевидения, образовательные организации, где есть профильные программы, а также власти города и подведомственные им компании. На базе платформы будут направлять и рассматривать заявки на съемки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.