Худрук Государственного театра Наций рассказал о начале нового сезона

На "Москве 24" продолжается неделя с худруками столичных театров. Художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов рассказал о начале нового сезона, в частности о постановке "Кабаре".

Впервые его поставили на Бродвее в далеком 1966 году. Большинству мюзикл знаком по фильму режиссера Боба Фосса 1972 года с Лайзой Минелли, Майклом Йорком и Джоэлом Греем в главных ролях.

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