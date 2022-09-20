Вышла серия документальных фильмов о Москве

Осень 2022 года богата не только на мощные художественные премьеры, но и на крутые документальные проекты. И начнем с "Выхода в город" – серии фильмов о Москве.



О том, как найти гармонию в шумном мегаполисе, расскажут актеры российского кино. К примеру, Павел Деревянко проведет экскурсию по общежитию ГИТИСА и вспомнит о том, как тяжело быть студентом из провинции.

В проекте также можно увидеть Юлию Снигирь и Максима Витторгана – они расскажут о киноиндустрии в городе. Егор Корешков поведает о спортивной столице, а Анна Чиповская, которая прогулялась вместе с диггерами, расскажет про подземную Москву. А тем, кто проголодался, особенности местной гастрономии раскроют Александр Цыпкин и Евгений Стычкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.