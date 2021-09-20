Появились первые кадры сериала "Вокруг света за 80 дней"

Каким примерно будет путешествие "Вокруг света за 80 дней", уже можно оценить по первым кадрам. В Сети вышел тизер мини-сериала по мотивам романа Жюля Верна.

В сериале будет 8 серий. Главную роль – англичанина, заключившего пари о кругосветке, – доверили Дэвиду Теннанту. Актер засветился в "Докторе Кто" и "Джессике Джонс".

Его компаньона Паспарту сыграл Ибрагим Кома, а вместо инспектора Фикса в сериале будет журналистка. Ее сыграла Леони Бенеш. Премьерный показ намечен на октябрь на Canneseries. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.