Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 08:45

Культура

Москвичам рассказали о культурных событиях 20 августа

Москвичам рассказали о культурных событиях 20 августа

Москвичи могут погрузиться в мир Маяковского на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

"Моя Москва": Борис Токарев. Часть 2

"Интервью": Иван Кокорин – о поэзии и ролях

Актер Иван Кокорин рассказал, чем звездная болезнь опасна для профессии

"Сити": топ-3 картины Поля Гогена в Пушкинском музее

Актер Иван Кокорин рассказал, почему всю жизнь мечтал сыграть клоуна

Актер Иван Кокорин рассказал о съемках в фильме "Девятая рота"

"Сити": где посмотреть известные полотна Поля Гогена в столице

Актер Иван Кокорин рассказал о том, как поэзия влияет на человека

В рамках форму-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" жителям столицы предлагают получить актерские навыки и почувствовать себя героем любимого советского фильма в "Музеоне".

Там на площадке "Старая Москва" пройдут мастер-классы по танцам из мюзиклов и сценическому бою, лекции по спецэффектам и режиссуре. 20 августа в 15:00 состоится реконструкция съемочного процесса советской комедии "Бриллиантовая рука".

А на Тверском бульваре 20 августа проводят танцевальные тренировки под открытым небом. В 16:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 17:00 – по сальсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
культуракиновидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика