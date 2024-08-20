Москвичам рассказали о культурных событиях 20 августа

В рамках форму-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" жителям столицы предлагают получить актерские навыки и почувствовать себя героем любимого советского фильма в "Музеоне".

Там на площадке "Старая Москва" пройдут мастер-классы по танцам из мюзиклов и сценическому бою, лекции по спецэффектам и режиссуре. 20 августа в 15:00 состоится реконструкция съемочного процесса советской комедии "Бриллиантовая рука".

А на Тверском бульваре 20 августа проводят танцевальные тренировки под открытым небом. В 16:00 пройдет мастер-класс по хип-хопу, а в 17:00 – по сальсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.