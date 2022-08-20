В России нового "Гарри Поттера" могут показать в кинотеатрах, как и другие новинки.

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов и книг. Отмечается, что такая возможность предусмотрена только в отношении правообладателей из недружественных стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

