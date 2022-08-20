Спин-офф может появиться у "Гарри Поттера"

У "Гарри Поттера" может появиться спин-офф. Об этом написали уже несколько зарубежных таблоидов. Уточнялось, что в проекте принимает участие автор оригинальных книг Джоан Роулинг.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

