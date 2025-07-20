VK Fest прошел в "Лужниках"

Море музыки и развлечений: в "Лужниках" прошел масштабный фестиваль VK Fest. Обзор самых интересных его площадок сделала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Музыкальное пространство фестиваля состояло из четырех сцен. На них выступали как звезды отечественной поп-музыки, так и только набирающие популярность исполнители. Впервые на фестивале появилась "электронная сцена", где свои сеты играли востребованные диджеи.

Кроме того, гостей ждали десятки творческих и развлекательных локаций. Например, в зоне "Инфлюенсеры" можно было встретиться с блогерами и поучаствовать с ними в различных активностях, а в зоне "Видеоигры" – протестировать разработки российских студий и посмотреть косплей-шоу.

Интересные для себя площадки могли найти любители спорта, технологий, науки, искусства, а также семьи с детьми.