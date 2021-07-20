В Новой Третьяковке открылась выставка "Да живет иное во мне"

В Новой Третьяковке до 10 октября показывают проект "Да живет иное во мне". Это полностью интерактивная экспозиция с современными технологиями. Там можно даже поговорить с сосной.

Парфюмер из Германии Агнес Мейер-Брандис создал биохимическую инсталляцию. Во флаконах – запахи корня дерева, ствола и кроны. Когда вы наносите каплю жидкости на себя, дерево воспринимает вас как другое дерево и начинает общаться.

Также на выставке есть зеркало, которое считывает ваше настроение и выводит ободряющее послание, а британские художницы на гигантской стене показывают мир глазами осьминога. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.