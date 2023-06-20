В России состоится премьера фильма "Дыхание"

На этой неделе в российский прокат выходит драматическая история "Дыхание". Это фильм для тех, кто ищет в кино глубокие смыслы.

Действие разворачивается во время пандемии. Главный герой Виктор является бывшим врачом, который ушел из профессии в бизнес. У него заболевает мама, поэтому он бросает все, лишь бы быть рядом с ней и спасти ее жизнь.

Тем временем вирус начинает смертоносное шествие. Больницы переполнены, а врачей не хватает. Виктор, рискуя всем, помогает медикам спасать больных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.