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Культура

В России состоится премьера фильма "Дыхание"

В России состоится премьера фильма "Дыхание"

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На этой неделе в российский прокат выходит драматическая история "Дыхание". Это фильм для тех, кто ищет в кино глубокие смыслы.

Действие разворачивается во время пандемии. Главный герой Виктор является бывшим врачом, который ушел из профессии в бизнес. У него заболевает мама, поэтому он бросает все, лишь бы быть рядом с ней и спасти ее жизнь.

Тем временем вирус начинает смертоносное шествие. Больницы переполнены, а врачей не хватает. Виктор, рискуя всем, помогает медикам спасать больных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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