Звезды "Игры в кальмара" сыграют в сериале "Бумажный дом"

В корейском ремейке испанского сериала "Бумажный дом" сыграют некоторые актеры, известные по картине "Игра в кальмара". Об этом рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Он предположил, что корейцы решили адаптировать популярный сериал по азиатскую специфику. По сюжету север и юг Корейского полуострова объединились и выпустили единую валюту. Однако обещанное правительством процветание оказалось не для всех.

Профессор решил спланировать ограбление, для чего берет команду подельников. Мировая премьера назначена на 24 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

