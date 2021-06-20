Максим Аверин читает сказку А. С. Пушкина

20 июня в рамках фестиваля "Красная площадь" заслуженный артист РФ Максим Аверин прочитал пушкинскую "Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди".