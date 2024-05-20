20 мая, 16:45Культура
Худрук "Геликон-оперы" Бертман рассказал о молодежной программе оперных артистов
Театр "Геликон-опера" в начале марта объявил о старте третьей молодежной программы оперных артистов. В понедельник, 20 мая, будут известны имена 20 участников, которые прошли во второй тур.
В чем особенности отбора и какие перспективы получат участники после обучения? Об этом рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Бертман.
Большое интервью с режиссером выйдет в понедельник, 20 мая, в эфире телеканала Москва 24.