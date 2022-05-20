В столице пройдет акция "Ночь музеев" 21 мая

21 мая в Москве пройдет акция "Ночь музеев". На этот раз она состоится без антиковидных ограничений. Принять участие можно будет и онлайн, и лично. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

С 19:00 до 00:00 для гостей бесплатно откроют музеи и выставочные комплексы. Можно будет принять участие в спектаклях и мастер-классах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.