Акция "Ночь музеев" пройдет в столице 21 мая

21 мая москвичи смогут принять участие в традиционной акции "Ночь музеев". Старт дадут в Историческом музее.

Экспозиции, спектакли, лекции можно будет посетить бесплатно. Мероприятия пройдут с 19:00 до 00:00. В акции примут участие 110 городских культурных площадок.

Одно из самых интересных событий представит департамент спорта. Москвичей пригласят на тренировки прямо в музеях. В программе – йога, сайклинг, растяжка. А в "Лужниках" проведут исторический самокатный тур.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

