Москвичам рассказали, как можно провести выходные

Телеканал Москва 24 рассказал, как можно провести выходные. Много интересного собрали в арт-пространстве Cube.Moscow. В "Астра гэллери" можно найти яркие образцы декоративно-прикладного искусства.

В галерее MARSH представлен гипер-реализм. Работы нарисованы краской, хотя поначалу кажется, что это фотографии. Можно заглянуть и в "КультПроект" – оценить инсталляцию из белых человечков и окаменевшую конституцию РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.