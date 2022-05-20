Том Круз получил почетную награду Каннского фестиваля

Каннский кинофестиваль наградил Тома Круза. Актер получил почетную Золотую пальмовую ветвь. Награду ему вручили перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик".

Круз уже третий американский актер, удостоенный этого отличия в последнее время. Ранее почетную ветвь получили Форест Уитакер и Джоди Фостер.

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