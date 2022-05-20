Эстрадные артисты РФ создадут Российскую музыкальную ассоциацию

Популярные певцы и композиторы решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. Об этом сообщил народный артист России Николай Басков.

Ассоциация объединит артистов, продюсеров и других деятелей шоу-бизнеса, которые выступают против отмены русской культуры, а также попыток игнорирования ее в некоторых странах мира.

Среди тех, кто первыми поддержал эту инициативу, стали Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. Ожидают, что они станут инициативной группой по формированию музыкальной ассоциации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.