Победитель "Евровидения-2019" не сможет выступить вживую на конкурсе в этом году

Победитель прошлого "Евровидения" – певец из Нидерландов Дункан Лоуренс – не сможет выступить в финале этого года. Его последний тест на коронавирус оказался положительным. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Несколько дней назад Лоуренс выходил на сцену во время первого полуфинала. В данный момент он чувствует себя нормально, у него лишь слабые симптомы.

На конкурсе принимаются строгие правила безопасности и постоянно проводится тестирование. На карантин уже ушла команда из Исландии, у одного из участников которой был обнаружен коронавирус. На сцене покажут лишь их видеозапись выступления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.