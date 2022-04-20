В столичных кинотеатрах покажут "Ла-Ла Ленд" и "Бумер"

Московские кинотеатры собирают зрителей на повторном прокате. В ближайшие дни на экранах покажу "Ла-Ла Ленд".

В прошлом мюзикл с Эммой Стоун и Райаном Гослингом взял шесть "Оскаров" и семь "Золотых глобусов". По сюжету начинающая актриса влюбляется в молодого музыканта. Но на пути к успеху каждому придется сделать выбор: чувства или слава.

В повторный прокат возвращаются и ленты российского производства. После серьезного успеха "Брата" и "Брата – 2", собравших недавно более 100 миллионов рублей, прокатчики вспомнили о "Бумере" Петра Буслова. Эта история о бандитах из 90-х в нулевые буквально взорвала российское кино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

