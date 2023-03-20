20 марта, 17:30M24.RU
Москвичам рассказали об открытии обновленного Дома-музея Чехова
20 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию после реставрации Дома-музея А. П. Чехова.
О реставрации и экспозиции обновленного музея рассказывали:
- руководитель департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова;
- директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
- руководитель научно-экспозиционного отдела Дома-музея А. П. Чехова Эрнест Орлов;
- директор Музея МХАТ Софья Грачева.