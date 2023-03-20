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20 марта, 17:30

M24.RU

Москвичам рассказали об открытии обновленного Дома-музея Чехова

Москвичам рассказали об открытии обновленного Дома-музея Чехова

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20 марта в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная открытию после реставрации Дома-музея А. П. Чехова.

О реставрации и экспозиции обновленного музея рассказывали:

  • руководитель департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова;
  • директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
  • руководитель научно-экспозиционного отдела Дома-музея А. П. Чехова Эрнест Орлов;
  • директор Музея МХАТ Софья Грачева.
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