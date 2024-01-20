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20 января, 09:45

Культура

Московская музейная неделя продлится до 21 января

Московская музейная неделя продлится до 21 января

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Москвичи могут попасть на бесплатные выставки и экспозиции в течение 20 и 21 января – в столице проходит акция "Московская музейная неделя". Например, гостей ждут в музее Паустовского, в галерее Ильи Глазунова, музее Булгакова, доме русского зарубежья имени Солженицына и на многих других культурных площадках.

Для бесплатного прохода в музеи перед визитом нужно оформить электронный билет на mos.ru. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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