В галерее Церители презентовали выставку о крупнейшем православном храме на Балканах

В галерее Зураба Церители на Пречистенке презентовали выставку о крупнейшем православном храме на Балканах. Это храм Святого Саввы, который находится в Белграде.

Российские художники создали для него уникальные мозаики общей площадью 15 тысяч квадратных метров. На стены уложили 50 миллионов кусочков смальты общим весом 400 тонн. Мозаика создавалась в Москве, а затем частями ее отправляли в Белград. Так, Россия помогла завершить один из главных культовых долгостроев Сербии – храм Святого Саввы строился почти 100 лет.

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