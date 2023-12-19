Москвичам представили развлекательную программу на 19 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 19 декабря. В Театре имени Вахтангова вечером дают спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Н. В. Гоголя.

В Театре эстрады покажут танцевальное шоу "Гранд. История в отеле". В StandUp Store Moscow выступит комик Андрей Атлас, а в ЦТИ "Фабрика" можно посетить вернисаж персональной выставки Дмитрия Кавки "Лучшие трюки для начинающих скейтбордистов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.