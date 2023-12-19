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Новости

19 декабря, 07:30

Культура

Москвичам представили развлекательную программу на 19 декабря

Москвичам представили развлекательную программу на 19 декабря

Оркестр Мариинского театра даст четыре концерта на сцене зала "Зарядье"

"Тайны кино": "Свадьба в Малиновке", "Афоня", "Мимино", "Табор уходит в небо"

Коллекция Исторического музея пополнилась археологическими сокровищами

"Сити": шоу "Времена года. Вивальди при свечах" пройдет 22 декабря

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"Сити": концерт группы Uma2rman в ресторане-баре Memo

"Тайны кино": Мухтар, Алый, Шарик и Бим

"Тайны нашей эстрады": как в СССР песню превращали в клип

Москвичам рассказали, куда пойти вечером 18 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 19 декабря. В Театре имени Вахтангова вечером дают спектакль "Ночь перед Рождеством" по повести Н. В. Гоголя.

В Театре эстрады покажут танцевальное шоу "Гранд. История в отеле". В StandUp Store Moscow выступит комик Андрей Атлас, а в ЦТИ "Фабрика" можно посетить вернисаж персональной выставки Дмитрия Кавки "Лучшие трюки для начинающих скейтбордистов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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