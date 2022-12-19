В российский прокат выйдет фильм-катастрофа "Мира"

На этой неделе на большие экраны выйдет российский фильм-катастрофа "Мира". Действие картины происходит в будущем.

По сюжету 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. У девочки непростые отношения с отцом, который работает на орбитальной станции и уже давно превратился лишь в голос в телефоне. Все меняется, когда на город обрушивается метеоритный дождь. Чтобы спасти себя и своих близких, Лере придется помириться с отцом, ведь только он может помочь ей выбраться.

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