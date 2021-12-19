Стали известны гонорары российских звезд за новогодние выступления

Российские звезды рассказали о гонорарах за новогодние выступления. Стоимость увеличивается с каждым днем.

Например, заказать вместо Деда Мороза Никиту Джигурду не так-то просто. Артисту уже поступило несколько заманчивых предложений, но он планирует провести праздник с семьей.

А вот Митя Фомин в Новый год собирается работать. Но признает, что с заказами сейчас не легко.



За выступление в Москве или Подмосковье Леонид Агутин попросит 35 тысяч евро, группа "А-студио" – 30 тысяч – это 2 с половиной миллиона рублей, роковая "угонщица" из 90-ых Ирина Алегрова стоит 100 тысяч евро, чуть дешевле Николай Басков.

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