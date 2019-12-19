Москвичи могут увидеть выставку Шагала "Между небом и землей"

Интересно провести выходные и новогодние каникулы можно и за городом. В Истре – это в паре часов езды от МКАД, продолжается большая выставка Марка Шагала "Между небом и землей". Редкий шанс взглянуть на его живопись, графику и гобелены в одном пространстве.

Среди произведений легендарные "Часы с синим крылом" и "Белла с книгой и вазой с цветами"– картина объехала полмира, но никогда не выставлялась в России. Всего представлено больше 200 работ художника из личной коллекции его семьи, парижского Центра Помпиду, музея изобразительных искусств Пушкина и музея Шагала в Витебске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.