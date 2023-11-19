Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 22:30

Культура

Москвичи могли бесплатно посетить галерею Александра Шилова в рамках "Музейной недели"

Москвичи могли бесплатно посетить галерею Александра Шилова в рамках "Музейной недели"

"Сити": москвичам рассказали, как провести досуг 19 ноября

Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" превысили 2 млрд рублей

"Раскрывая тайны звезд": к 105-летию Михаила Глузского

"Киноулица": Федор Дунаевский

Театр "Русская песня" подготовил спектакль "Бедность не порок" к 200-летию Островского

Театр "Русская песня" представит спектакль "Бедность не порок" к 200-летию Островского

"Откройте, Давид": Никита Кологривый

"Познавательный фильм": Москва. Театр Эстрады

"Сити": концерт Сюзанны в клубе Gipsy в Москве

Москвичи в рамках "Музейной недели" могли бесплатно попасть в галерею Александра Шилова. Эта популярная акция дает возможность любому раз в месяц посещать столичные выставки бесплатно.

19 ноября жители и гости Москвы выстроили в длинную очередь, чтобы попасть в галерею Шилова. В результате очередь от входа протянулась почти до Волхонки – на почти 20 метров.

Музейные недели повторяются каждый месяц и регулярно обновляется список галерей и выставок участников программы. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЮлия НеклесоваНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика