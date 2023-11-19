Москвичи могли бесплатно посетить галерею Александра Шилова в рамках "Музейной недели"

Москвичи в рамках "Музейной недели" могли бесплатно попасть в галерею Александра Шилова. Эта популярная акция дает возможность любому раз в месяц посещать столичные выставки бесплатно.

19 ноября жители и гости Москвы выстроили в длинную очередь, чтобы попасть в галерею Шилова. В результате очередь от входа протянулась почти до Волхонки – на почти 20 метров.

Музейные недели повторяются каждый месяц и регулярно обновляется список галерей и выставок участников программы. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.