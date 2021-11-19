В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Обитель зла: Раккун-Сити". Ленту сняли по одноименной игре. В основе сценария – события первых двух серий.

В российский прокат картина выйдет 25 ноября.

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