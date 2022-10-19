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19 октября, 15:00

Культура

В Еврейском музее показали работы Марка Шагала, Казимира Малевича и других авангардистов

В Еврейском музее показали работы Марка Шагала, Казимира Малевича и других авангардистов

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В Еврейском музее и центре толерантности прошла экскурсия по выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие". Для всех экспозиция будет доступна до 19 февраля.

На выставке представлены 98 работ из частных коллекций и крупных художественных музеев страны.

В залах показаны произведения Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Роберта Фалька и других мастеров.
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