В Еврейском музее показали работы Марка Шагала, Казимира Малевича и других авангардистов

В Еврейском музее и центре толерантности прошла экскурсия по выставке "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие". Для всех экспозиция будет доступна до 19 февраля.

На выставке представлены 98 работ из частных коллекций и крупных художественных музеев страны.

В залах показаны произведения Марка Шагала, Казимира Малевича, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Роберта Фалька и других мастеров.