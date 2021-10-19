В Москве проходит гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория"

Стали известны имена лауреатов национальной музыкальной премии "Виктория". Конкурс проводит Академия российской музыки. В эти минуты в Москве проходит гала-ужин премии.

Подробнее о том, кто участвует в церемонии, – в эфире телеканала Москва 24.