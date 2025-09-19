Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:00

Культура

Автор культовой истории о вампирах "Сумерки" Стефани Майер намекнула на продолжение саги

Автор культовой истории о вампирах "Сумерки" Стефани Майер намекнула на продолжение саги. Писательница призналась, что работает над еще двумя книгами.

Романы, повести и три комикса из серии "Сумерки" были проданы тиражом более 160 миллионов экземпляров и переведены на 37 языков. Франшиза из пяти фильмов по романам Майер собрала в прокате почти 3,5 миллиарда долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культура