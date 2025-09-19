Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:45

Культура

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартует в Москве 20 сентября

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартует в Москве 20 сентября

Кинопоказы и выставки ретроавтомобилей пройдут в кинопарке "Москино"

Бесплатный концерт группы "Отпетые мошенники" пройдет в Москве 19 сентября

Театр Терезы Дуровой открыл новый сезон премьерой спектакля "Малахитовая шкатулка"

Новая выставка откроется в Еврейский музее и центре толерантности в Москве

Третий сезон московского проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Захаровой

Артисты спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." выступили в московском метро

Историческую сцену Театра Олега Табакова открыли после реконструкции

"Вопрос спорный": Олег Газманов выступил против искусственного интеллекта в искусстве

Данила Козловский сыграл главную роль в спектакле "Чуковский" в Театре имени Ермолаевой

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартует на сцене главной аллеи ВДНХ 20 сентября. В течение девяти дней под открытым небом будут проходить спектакли, концерты и мастер-классы.

Для гостей проведут тематические экскурсии в театры и музеи Москвы. Также пройдут конференции и мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурафестивалигородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова