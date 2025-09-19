Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартует в Москве 20 сентября

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартует на сцене главной аллеи ВДНХ 20 сентября. В течение девяти дней под открытым небом будут проходить спектакли, концерты и мастер-классы.

Для гостей проведут тематические экскурсии в театры и музеи Москвы. Также пройдут конференции и мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

