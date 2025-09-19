Третий сезон московского проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Захаровой

Третий сезон проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Еленой Захаровой. Она состоялась в Детской школе искусств имени И. С. Козловского.

На сегодняшний день в проекте приняли участие уже более 40 знаменитых деятелей культуры. Они делятся опытом с учениками столичных школ искусств, рассказывают историю своего творческого пути и проводят мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.