19 сентября, 01:15Культура
Третий сезон московского проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Захаровой
Третий сезон проекта "Урок со звездой" открыла встреча с актрисой Еленой Захаровой. Она состоялась в Детской школе искусств имени И. С. Козловского.
На сегодняшний день в проекте приняли участие уже более 40 знаменитых деятелей культуры. Они делятся опытом с учениками столичных школ искусств, рассказывают историю своего творческого пути и проводят мастер-классы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.