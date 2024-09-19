Выставка "Меньшов/Москва-85/45" открылась в подземном музее парка "Зарядье"

В подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Меньшов/Москва-85/45". Экспозиция приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода фильма "Москва слезам не верит"‎.

Основную часть экспонатов для выставки предоставил Киноконцерн "Мосфильм"‎, здесь можно увидеть костюмы главных героинь и съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры. Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария фильма с рукописными пометками, правками Владимира Меньшова.

Посетить выставку может каждый желающий до 13 октября.

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