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19 сентября, 18:00

Культура

Выставка "Меньшов/Москва-85/45" открылась в подземном музее парка "Зарядье"

Выставка "Меньшов/Москва-85/45" открылась в подземном музее парка "Зарядье"

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В подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Меньшов/Москва-85/45". Экспозиция приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода фильма "Москва слезам не верит"‎.

Основную часть экспонатов для выставки предоставил Киноконцерн "Мосфильм"‎, здесь можно увидеть костюмы главных героинь и съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры. Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария фильма с рукописными пометками, правками Владимира Меньшова.

Посетить выставку может каждый желающий до 13 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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