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19 сентября, 18:00

Культура

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал об искренних эмоциях на сцене

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал об искренних эмоциях на сцене

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По словам народного артиста РФ и художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова, волнение – это то, что помогает актеру выдавать искренние эмоции на сцене и по-настоящему проживать роль.

Актер подчеркнул, что сам во время выступлений испытывает гамму трепетных чувств, в том числе и адреналин.

Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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