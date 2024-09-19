19 сентября, 18:00Культура
Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал об искренних эмоциях на сцене
По словам народного артиста РФ и художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова, волнение – это то, что помогает актеру выдавать искренние эмоции на сцене и по-настоящему проживать роль.
Актер подчеркнул, что сам во время выступлений испытывает гамму трепетных чувств, в том числе и адреналин.
Большое интервью с Сергеем Безруковым выйдет в четверг, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.