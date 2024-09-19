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Новости

19 сентября, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 19 сентября

Москвичам представили культурную программу на 19 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 сентября

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Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время 19 сентября. В программу мероприятий вошли шоу, выставка, кинопоказ и концерт. Так, в особняке "Дашков 5" состоится иммерсивный спектакль по роману "Преступление и наказание", а на территории бывшего завода "Кристалл" можно посмотреть работы трех известных граффити-художников Сергея Овсейкина, Алексея Луки и Миши Моста.

Тем временем столичные кинотеатры покажут очередную экранизацию романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Вечером в Московской консерватории выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова.

Подробнее – в программе "Сити".

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