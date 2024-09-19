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19 сентября, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 сентября

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Для жителей Москвы составили культурную программу на 19 сентября. В нее вошли шоу, выставка, кинопоказ и концерт. Так, в особняке "Дашков 5" состоится иммерсивный спектакль "Преступление и наказание", а в МАММ можно посетить экспозицию "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" Павла Пепперштейна.

Кроме того, в кинотеатрах можно сходить на показ роуд-муви "Париж, Техас". А вечером Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова даст концерт в Московской консерватории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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