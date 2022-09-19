Гостями программы "The City. Говорим" станут Александр Ширвинд и Сергей Газаров

Проект "The City.Говорим" 19 сентября открывает театральную неделю. В этот день на телеканале Москва 24 покажут интервью с президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом и художественным руководителем Сергеем Газаровым. Они объяснят, почему театр не может быть дешевым и есть ли в нем место программам лояльности.

Кроме того, эксперты расскажут, осталась ли в Театре сатиры сатира и над какими постановками не смеются зрители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.