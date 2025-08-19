На фестивале "Театральный бульвар" показали постановку о событиях сталинской эпохи

Фестиваль "Театральный бульвар", который проходит в столице все лето, продолжает удивлять и радовать гостей новыми концертами и постановками. Среди них можно увидеть спектакль "Пластинка особого назначения".

Это музыкально-литературный диалог, в основу которого легли реальные события сталинской эпохи. В центре этой программы лежит история о пластинке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

