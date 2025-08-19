Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 22:45

Культура

На фестивале "Театральный бульвар" показали постановку о событиях сталинской эпохи

На фестивале "Театральный бульвар" показали постановку о событиях сталинской эпохи

"Москонцерт" представил постановку "Пластинка особого назначения" в столице

30 концертов прошли на площадке МТС Live "Лето" в "Лужниках"

Фестиваль документальных фильмов о России стартовал в Москве

"Моя Москва": Елена Валюшкина. Часть 1

Съемки "Гарри Поттера" попали на видео в Нью-Йорке

Два спектакля отпразднуют юбилейные показы в Московском дворце молодежи

"Интервью": Валентин Смирнитский – о том, что скрывается за блеском народного артиста

Два спектакля отпразднуют юбилей в Московском дворце молодежи

Артист Смирнитский рассказал о своей учебе в театральном училище

Фестиваль "Театральный бульвар", который проходит в столице все лето, продолжает удивлять и радовать гостей новыми концертами и постановками. Среди них можно увидеть спектакль "Пластинка особого назначения".

Это музыкально-литературный диалог, в основу которого легли реальные события сталинской эпохи. В центре этой программы лежит история о пластинке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоЕкатерина КузнеченковаАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика