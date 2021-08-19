Где можно увидеть скульптуры знаменитых современных художников в Москве

Рядом со скандальной скульптурой "Глина № 4" появился еще один арт-объект. Во дворе дома культуры "ГЭС-2" установили работу итальянца Джузеппе Пеноне "Пространство света". Это отлитая из бронзы лиственница, разделенная на несколько частей.

По замыслу автора, она отображает взаимодействие людей и растений. Какую реакцию она вызовет у москвичей, пока сказать сложно – ее поставили только сегодня. А вот "Глина № 4" уже наделала много шума. Жители столицы придумали для нее свои названия.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.