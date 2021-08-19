В прокат вышел криминальный триллер "Кодекс киллера". Режиссером выступил постановщик таких фильмов как "Казино "Рояль" и "Маска Зорро" Мартин Кэмпбелл. В центре сюжета его новой картины – опытная наемница Анна в исполнении Мэгги Кью. Когда жестоко убивают ее наставника, героиня клянется отомстить.

Почти все трюки в фильме Мэгги Кью выполнила сама. В кино такое часто бывает, но случай актрисы уникальный: всего за пару месяцев до съемок она перенесла сложную операцию на позвоночник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.