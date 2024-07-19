В Москве провели творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Татьяны Лиозновой

В Москве провели творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР, кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой. За свою карьеру она сняла картины, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа – "Евдокия", "Три тополя на Плющихе", "Им покоряется небо", "Карнавал" и "Семнадцать мгновений весны".

Как отмечала Татьяна Лиознова, все ее творчество пронизано темой верности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.