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19 июля, 00:00

Культура

В Москве провели творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Татьяны Лиозновой

В Москве провели творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Татьяны Лиозновой

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В Москве провели творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народной артистки СССР, кинорежиссера и сценариста Татьяны Лиозновой. За свою карьеру она сняла картины, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа – "Евдокия", "Три тополя на Плющихе", "Им покоряется небо", "Карнавал" и "Семнадцать мгновений весны".

Как отмечала Татьяна Лиознова, все ее творчество пронизано темой верности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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