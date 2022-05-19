Культурные площадки Москвы проведут день открытых дверей 21 мая

21 мая в библиотеках и на культурных площадках Москвы пройдет день открытых дверей. Посетителям покажут книжные новинки, пригласят на лекции по философии и культуроведению. Помогут найти новое хобби и предложат принять участие в постановке спектакля. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Мероприятия будут бесплатными, но нужна предварительная регистрация. Программа пройдет во всех московских районах.

Например, в библиотеке на улице Боженко детей познакомят с каллиграфией, научат писать стихи, а в Доме культуры "Гайдаровец" на Земляном Валу пройдет рок-фестиваль. Полное расписание единого дня открытых дверей можно посмотреть на официальном сайте Мосразвития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

