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Культура

Второй сезон сериала-мюзикла "Шмигадун" стартовал на стриминговых площадках

Второй сезон сериала-мюзикла "Шмигадун" стартовал на стриминговых площадках

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Второй сезон сериала-мюзикла "Шмигадун" стартовал на стриминговых площадках. Этот сериал сочетает в себе комедию, мелодраму и элементы бродвейского мюзикла.

В первом сезоне пара оказалась в городе, где все жители танцуют и поют. Чтобы вернуться в реальный мир, героям нужно было найти настоящую любовь.

Во втором сезоне герои снова оказываются в волшебном городе-мюзикле. Герои попадают в мрачные 70-е годы, где под угрозой не только любовь, но и их жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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