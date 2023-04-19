Второй сезон сериала-мюзикла "Шмигадун" стартовал на стриминговых площадках. Этот сериал сочетает в себе комедию, мелодраму и элементы бродвейского мюзикла.

В первом сезоне пара оказалась в городе, где все жители танцуют и поют. Чтобы вернуться в реальный мир, героям нужно было найти настоящую любовь.

Во втором сезоне герои снова оказываются в волшебном городе-мюзикле. Герои попадают в мрачные 70-е годы, где под угрозой не только любовь, но и их жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.